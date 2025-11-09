 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Биограф рассказал, что принц Эндрю водил проституток

Биограф Эндрю Лоуни: принц Эндрю водил в Букингемский дворец проституток

Лишенный королевского титула принц Эндрю в течение нескольких лет водил в Букингемский дворец проституток, о чем покойная королева Елизавета II была осведомлена, заявил NewsNation биограф Эндрю Лоуни, автор книги «Взлет и падение дома Йорков» о королевской семье.

Он рассказал, что после того как принца лишили титулов и выселили из резиденции в Виндзоре, работники дворца начали охотнее делиться историями из жизни королевской семьи.

«Он годами привозил проституток в Букингемский дворец. Это происходило регулярно. <...> Конечно, королева знала [о склонностях Эндрю]. Ее информировали. Но он был ее любимым сыном, и ему все сходило с рук», — рассказал Лоуни. По его словам, на жалобы сотрудников не поступало никакой реакции, а охранникам угрожали увольнением, если те не замолчат.

«Сотрудники жаловались начальству, но ничего не предпринималось — охранникам, которые жаловались, говорили: «Если хотите вернуться на патрулирование Брикстона, у вас есть такая возможность, но в противном случае молчите», — сказал биограф.

Как связи с Эпштейном лишили принца Эндрю королевского титула
Политика
Принц Эндрю и король Карл III

Принца лишили всех титулов в октябре 2025 года из-за ставшей известной публике связи Эндрю с Вирджинией Джуффре, которая работала на инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна. В своих мемуарах она рассказала, что он трижды вступал с ней в интимную связь, первый раз это случилось, когда ей было 17 лет.

После публикации мемуаров последовала череда судебных процессов, а в 2022 году Эндрю заключил с Джуффре мировое соглашение, выплатив ей около £12 млн, однако продолжил настаивать на своей невиновности.

Во дворце заявили, что остаются на стороне жертв насилия. «Их Величества желают четко дать понять, что их мысли и глубочайшие симпатии были и остаются с жертвами и пережившими любые формы насилия», — говорится в заявлении.

За две недели до этого Эндрю добровольно отказался от титула герцога Йоркского и лишился членства в ордене Подвязки.

