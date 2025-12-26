Турция начала анализ черного ящика самолета главы Генштаба Ливии

Турецкие специалисты начали анализ бортовых самописцев с разбившегося бизнес-джета Falcon 50, на борту которого в момент катастрофы находился начальника штаба Вооруженных сил Ливии генерал Мохаммед Али аль-Хаддад. Об этом сообщает Associated Press.

Голосовой самописец и черный ящик были найдены вскоре после трагедии. Расследование проводится в координации с ливийскими официальными лицами.

Бизнес-джет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ вылетел из аэропорта Анкары Эсенбога в Триполи вечером 23 декабря. Вскоре от самолета поступил запрос на экстренную посадку, но связь с ним установить не удалось — она оборвалась.

Обломки самолета обнаружили в 2 км к югу от деревни Кесиккавак в Хаймане. Вместе с аль-Хаддадом на борту джета находились четыре других офицера и три члена экипажа. Все они погибли. Министр связи Ливии Валид аль-Лафи ранее назвал возможной причиной трагедии техническую неисправность.

«Все указывает на то, что причиной крушения самолета стала техническая неисправность», — сказал он. По его словам, бизнес-джет был арендованным.