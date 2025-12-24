В Ливии назвали причину крушения самолета с главой Генштаба

Бизнес-джет, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии генерал Мохаммед Али аль-Хаддад, мог потерпеть крушение в Турции из-за технической неисправности, заявил Al Jazeera министр связи Ливии Валид Аль-Лафи.

«Все указывает на то, что причиной крушения самолета стала техническая неисправность», — сказал он. По его словам, бизнес-джет был арендованным.

Связь с бизнес-джетом Falcon 50, вылетевшим из аэропорта Анкары Эсенбога в Триполи, оборвалась в 20:52 местного времени, перед этим от самолета поступил запрос на экстренную посадку. Борт попытался совершить аварийную посадку в Эсенбоге, но не долетел до аэропорта. Обломки самолета обнаружили в 2 км к югу от деревни Кесиккавак в Хаймане.

Генерал погиб. Вместе с ним на борту самолета находились его советник Мохамед Аль-Асави Диаб, начальник штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Аль-Файтури Гариб, бригадный генерал Махмуд Аль-Кативи и фотограф из пресс-службы начальника Генштаба Мохамед Омар Ахмед Махджуб.

Генеральная прокуратура Анкары начала расследование авиакатастрофы.