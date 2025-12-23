Глава Генштаба Ливии аль-Хаддад погиб при падении самолета в Турции

Глава Генштаба Ливии погиб при падении самолета в Турции

Video

Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и сопровождающие его члены делегации погибли при крушении самолета в результате трагического происшествия, сообщило Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии.

«Мы получили известие о гибели начальника генштаба армии Ливии Мухаммеда аль-Хаддада и его сопровождающих», — говорится в заявлении премьера Абдельхамида Дбейбы.

Мухаммад аль-Хаддад находился на борту самолета, упавшего в окрестностях Анкары вечером 23 декабря. Генерала сопровождали его советник Мохамед Аль-Асави Диаб, начальник штаба сухопутных войск генерал-лейтенант Аль-Файтури Гариб, бригадный генерал Махмуд Аль-Кативи и фотограф из пресс-службы начальника Генштаба Мохамед Омар Ахмед Махджуб.

Министр связи Ливии Валид Аль-Лафи заявил телеканалу Al Jazeera, что разбившийся самолет был не ливийским, а арендованным. По его словам, вскоре после взлета экипаж сообщил диспетчерам о технической неисправности. Аль-Лафи считает ее причиной крушения. Борт перед падением попытался совершить аварийную посадку в Эсенбоге из-за неисправности электросистемы.

Обломки нашли в 2 км к югу от деревни Кесиккавак в районе Хайман провинции Анкара, сообщил глава турецкого МВД Али Ерликая.

Генеральная прокуратура Анкары начала расследование авиакатастрофы.

Материал дополняется.