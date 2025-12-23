В Турции разбился самолет с главой Генштаба Ливии
В Турции потеряли связь с частным самолетом, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии генерал Мохаммед Али аль-Хаддад, сообщают NTV и Yeni Şafak. Sabah и Cumhuriyet сообщают о крушении самолета.
«От самолета в районе Хайманы поступил запрос на экстренную посадку; однако после этого связь с самолетом восстановить не удалось. На борту находятся пять пассажиров, включая начальника штаба Вооруженных сил Ливии генерала Мохаммеда Али Ахмеда Аль-Хаддада», — написал в X глава турецкого МВД Али Ерликая.
Полеты в аэропорту Анкары приостановлены. AHaber пишет о раздавшемся громком звуке неподалеку от Анкары в районе Хайман.
Материал дополняется
