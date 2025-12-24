 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Турции нашли черный ящик с разбившегося самолета главы Генштаба Ливии

В Турции среди обломков обнаружили черный ящик самолета с начальником штаба Вооруженных сил Ливии генералом аль-Хаддадом. Специалисты начали расшифровку самописца Falcon 50, который перевозил ливийское командование
Фото: Cagla Gurdogan / Reuters
Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

На месте падения обломков бизнес-джета Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, перевозившего начальника штаба Вооруженных сил Ливии генерал Аль-Хаддада, были найдены голосовой самописец и черный ящик, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, чьи слова передает телеканал TRT Haber.

«В результате работ, проведенных на месте происшествия группами Центра расследования транспортной безопасности Министерства транспорта и инфраструктуры, в 02:45 был обнаружен бортовой самописец, а в 03:20 — черный ящик. Соответствующие учреждения начали экспертизу и оценку этих устройств», — пишет издание.

В Турции разбился самолет с главой Генштаба Ливии
Политика
Фото:Flightradar24

Бизнес-джет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ вылетел из аэропорта Анкары Эсенбога в Триполи в 20:10 (совпадает с московским), связь с ним оборвалась в 20:52, ранее в X написал Ерликая.

По данным Cumhuriyet, из членов экипажа на борту находились одна бортпроводница и два пилота.

В Турции нашли черный ящик с разбившегося самолета главы Генштаба Ливии
Video

Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве рассказала, что Турция проинформировала ливийскую сторону о гибели всех пассажиров Falcon 50, на борту которого был начальник штаба ливийской армии и еще четыре человека, а также об обнаружении тел и обломков. В Анкару прибыла ливийская делегация из 22 человек, состоящая из 14 человек, назначенных Министерством обороны Ливии (пять из которых являются родственниками погибших), и восемь человек, назначенных Министерством внутренних дел Ливии, указывает TRT Haber. Правительство национального единства Ливии объявило трехдневный официальный траур в связи с гибелью начальника Генштаба армии генерала Мухаммеда аль-Хаддада и его сопровождающих.

Разбившийся самолет, по данным Sabah, принадлежал компании Harmony Jets, базирующейся на Мальте.

Бизнес-джет Falcon 50 разработан французским производителем Dassault и оснащен тремя двигателями. Он может находиться в воздухе 6,5 часа, а дальность полета составляет 5800 км. Самолет рассчитан на десять человек.

Аль-Хаддад возглавлял Генштаб ливийской армии с 2020 года и сыграл ключевую роль в усилиях по объединению ливийской военной элиты, отмечает Al Jazeera. Он принимал участие в заседаниях объединенного военного комитета «5+5» (по пять военных представителей от западного и восточного регионов). После вооруженного конфликта в Ливии сложились два политических центра: один — в столице Триполи, другой — в городе Тобруке на востоке. Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара контролирует восточную часть Ливии. Территории под контролем Триполи управляются правительством национального единства Абделя Хамида Дбейбы.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
Ливия Турция авиакатастрофа Falcon
