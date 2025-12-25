Хинштейн сообщил об атаке дрона на велосипедиста
В Глушковском районе Курской области беспилотник атаковал 53-летнего местного жителя, когда тот ехал на велосипеде между селами Самарка и Марково, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Мужчина получил осколочные ранения головы, рук и ног. Его состояние оценили как средне тяжелое. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу.
Курская область регулярно подвергается украинским налетам. Так, 20 декабря после атаки беспилотника на объект энергетической инфраструктуры около 5 тыс. жителей Курского района остались без света. Позднее подача электричества была восстановлена.
До этого, 14 декабря, при атаке дрона на автомобиль в Глушковском районе Курской области пострадала женщина 1973 года рождения.
