Хинштейн сообщил об атаке дрона на велосипедиста

В Глушковском районе Курской области беспилотник атаковал 53-летнего местного жителя, когда тот ехал на велосипеде между селами Самарка и Марково, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Мужчина получил осколочные ранения головы, рук и ног. Его состояние оценили как средне тяжелое. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу.

Курская область регулярно подвергается украинским налетам. Так, 20 декабря после атаки беспилотника на объект энергетической инфраструктуры около 5 тыс. жителей Курского района остались без света . Позднее подача электричества была восстановлена

До этого, 14 декабря, при атаке дрона на автомобиль в Глушковском районе Курской области пострадала женщина 1973 года рождения.