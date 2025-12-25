 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Хинштейн сообщил об атаке дрона на велосипедиста

Сюжет
Военная операция на Украине

В Глушковском районе Курской области беспилотник атаковал 53-летнего местного жителя, когда тот ехал на велосипеде между селами Самарка и Марково, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Мужчина получил осколочные ранения головы, рук и ног. Его состояние оценили как средне тяжелое. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу.

В Новой Каховке из-за атаки беспилотника погиб мирный житель
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

Курская область регулярно подвергается украинским налетам. Так, 20 декабря после атаки беспилотника на объект энергетической инфраструктуры около 5 тыс. жителей Курского района остались без света. Позднее подача электричества была восстановлена.

До этого, 14 декабря, при атаке дрона на автомобиль в Глушковском районе Курской области пострадала женщина 1973 года рождения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Курская область атака дронов беспилотники Александр Хинштейн
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
В Белгородской области при атаке дронов пострадал водитель «Газели»
Политика
Из-за дронов в порту Темрюка загорелись емкости с нефтепродуктами
Политика
Беспилотники атаковали предприятия Новокуйбышевска и Тольятти
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 17:38
На Украине начнут подготовку поправок о выборах при военном положении Политика, 23:45
Хинштейн сообщил об атаке дрона на велосипедиста Политика, 23:37
Жителя Калуги приговорили к 13 годам за передачу данных о ПВО Политика, 23:24
Власти Москвы посоветовали не садиться за руль из-за снегопада Город, 23:04
В офисе Зеленского заявили, что у Украины нет денег на выборы Политика, 22:59
Бывшего замглавы Ростовской области объявили в розыск Общество, 22:43
У бывшего ректора СПбГУП Запесоцкого прошел обыск по делу о хищении Политика, 22:06
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
«Динамо» вырвало победу у чемпиона КХЛ в концовке матча Спорт, 21:57
«Суспiльне» сообщил о взрывах в Днепре и Харькове Политика, 21:51
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Как подход к кибербезопасности на рынке становится технологичнее и гибче Отрасли, 21:37
На Воробьевых горах открыли заново построенный лыжный трамплин Общество, 21:37
Тутберидзе назвала проблемы, которые ждут Петросян на Олимпиаде Спорт, 21:34
В Белгородской области при атаке дронов пострадал водитель «Газели» Политика, 21:24