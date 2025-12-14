Хинштейн: женщина пострадала при атаке дрона на автомобиль в Курской области

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В результате атаки дрона на гражданский автомобиль в Глушковском районе Курской области пострадала женщина 1973 года рождения, сообщил глава региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Ей оказали первую помощь, в ближайшее время пострадавшую доставят в курскую областную больницу», — написал он.

Минобороны сообщило об уничтожении в Курской области трех дронов в период с 16:00 до 20:00 мск 14 декабря. В период с 12:00 до 16:00 мск средства ПВО перехватили в регионе восемь беспилотников, сообщило военное ведомство. В ночь на 14 декабря в Курской области сбили семь БПЛА.

14 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Ясные Зори в результате удара беспилотника по частному дому пострадал местный житель. Он получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения, его госпитализировали.