Женщина пострадала при атаке дрона на автомобиль в Курской области
В результате атаки дрона на гражданский автомобиль в Глушковском районе Курской области пострадала женщина 1973 года рождения, сообщил глава региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.
«Ей оказали первую помощь, в ближайшее время пострадавшую доставят в курскую областную больницу», — написал он.
Минобороны сообщило об уничтожении в Курской области трех дронов в период с 16:00 до 20:00 мск 14 декабря. В период с 12:00 до 16:00 мск средства ПВО перехватили в регионе восемь беспилотников, сообщило военное ведомство. В ночь на 14 декабря в Курской области сбили семь БПЛА.
14 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Ясные Зори в результате удара беспилотника по частному дому пострадал местный житель. Он получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения, его госпитализировали.
