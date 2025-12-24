В Новой Каховке из-за атаки беспилотника погиб мирный житель и двое ранены

Фото: Никита Попов / РБК

В городе Новая Каховка Херсонской области в результате атаки беспилотника поврежден легковой автомобиль. Один мирный житель погиб, еще двое с множественными травмами были госпитализированы, сообщила администрация города в своем телеграм-канале.

Пострадавших доставили в Каховскую центральную районную больницу. В сообщении администрация призвала местных жителей сохранять бдительность.

Ранее при атаке беспилотника серьезно пострадал председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Он попал в больницу в тяжелом состоянии.