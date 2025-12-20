После атаки ВСУ около 5 тыс. жителей Курской области остались без света
В Курской области после атаки беспилотника на объект энергетической инфраструктуры в Курском районе около пяти тысяч жителей остались без электричества, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
«Без электроснабжения остались порядка 5 тыс. потребителей», — написал он.
Аварийные бригады в скором времени приступят к восстановительным работам, уточнил глава региона.
Регион регулярно подвергается ударам беспилотников. В ноябре после обстрела энергообъектов со стороны вооруженных сил Украины более 16 тысяч жителей приграничных районов Курской области остались без электроснабжения.
