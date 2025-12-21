В Курском районе восстановили нарушенное из-за дрона энергоснабжение
Специалисты восстановили подачу электричества в Курском районе, прерванную в результате атаки дрона, сообщает губернатор Курской области Александр Хинштейн в телеграм-канале.
«Электроснабжение в Курском районе полностью восстановлено», — написал глава региона и поблагодарил энергетиков за работу.
Вечером 20 декабря Хинштейн сообщил, что после атаки беспилотника на объект энергетической инфраструктуры в Курском районе без электричества остались около 5 тыс. жителей.
Регион регулярно подвергается ударам беспилотников. По данным Минобороны, в ночь на 20 декабря над областью сбили два дрона.
