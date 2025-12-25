Дума Тольятти лишила депутата должности после видео о «сильном паспорте»

Дума Тольятти лишила Дорожкина должности после видео жены о родах в Чили

Александр Дорожкин с женой (Фото: dorozhkin_av / VK)

Депутаты городской думы Тольятти освободили своего коллегу Александра Дорожкина от должности председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству по его заявлению. Решение было принято на очередном заседании, следует из записи прямой трансляции.

28 из 29 депутатов проголосовали за освобождение Дорожкина от обязанностей, один воздержался. Председатель городской думы Сергей Рузанов отметил, что Дорожкин сохраняет статус депутата и остается членом комиссии.

Скандал вокруг депутата Дорожкина начался после того, как его супруга опубликовала видео в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена), в котором рассказала, что рожала второго ребенка в Чили, чтобы он получил «сильный паспорт».

16 декабря Александр Дорожкин добровольно вышел из партии «Единая Россия». А накануне самарское отделение ЕР решило лишить его всех партийных должностей.

На странице регионального отделения также появилось обращение Дорожкина, в котором он извинился перед всеми, «кого сложившаяся ситуация задела». Экс-член партии подчеркнул, что «Единая Россия» ему дорога и он бы не хотел, чтобы «личные обстоятельства становились негативом» для нее.