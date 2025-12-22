В Думе уволили 15 помощников депутатов после скандала с круглыми столами

По словам источников РБК, после проведения служебного расследования из-за продажи мест на круглые столы в Думе уволили 12 помощников депутата Свинцова и по одному помощнику депутатов Панеша, Чемерис и Федорова

Фото: Госдума России

В Госдуме уволили 15 помощников депутатов после разбирательства из-за продажи участия в круглых столах, сообщили РБК два источника в Думе.

В частности, были уволены 12 помощников Андрея Свинцова (ЛДПР), которые работали на общественных началах, по одному помощнику депутатов Каплана Панеша (ЛДПР), Розы Чемерис («Новые люди») и Евгения Федорова («Единая Россия»), которые работали по срочному договору.

Роза Чемерис подтвердила РБК увольнение помощника, но подчеркнула, что сделала она это сама. «За мои убитые нервы», — добавила она.

Депутат Федоров сообщил РБК, что два его штатных помощника ушли с работы в октябре по не связанным с нынешней ситуацией причинам, вместо них были наняты другие, а месяц назад депутат посмотрел список внештатных помощников и почистил его от «мертвых душ». По его словам, он не увольнял и не лишал статуса никого из своих помощников из-за инцидента с круглыми столами, так как сам к нему не причастен.

РБК также обратился за комментарием к Андрею Свинцову.

На прошлой неделе в Думе инициировали служебное расследование, после того как депутат Сардана Авксентьева («Новые люди») сообщила, что увидела в Telegram сообщение с приглашением принять участие в круглом столе в Думе и расценками на участие. Приглашение, по ее словам, направляла ассоциация World Entrepreneurs Alliance (WEA). Депутат обратилась в комиссию Госдумы по регламенту с просьбой провести служебное расследование.

О служебном расследовании рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, упомянув Свинцова (а также его помощника Никиту Лобанова), Чемерис и Панеша.

После этого Андрей Свинцов сообщил РБК, что Лобанов давно уволен. Роза Чемерис рассказала, что ее помощники никого на круглые столы не приглашали, но с заказом пропуска просили помочь «соседи по этажу» — помощники депутата Евгения Федорова. По ее словам, помощницу депутата, которая просила содействия с пропуском, зовут София Павленко.

На это Федоров сообщил, что такую девушку знает, но помощницей у него она не работала, а в Думу приходила «пару раз».