В Тольятти СК начал проверку из-за видео подростков, спевших гимн Украины

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Силовики приступили к проверке видео, на котором, предположительно, подростки-выпускники из Тольятти спели гимн Украины и песню про лидера украинских националистов Степана Бандеру.

Ранее в телеграм-каналах и паблике «Происшествия Тольятти» во «ВКонтакте» опубликовали видео, на фоне которого неизвестный, будучи в компании, поет песню «Батько наш Бандера, Украина — мати» и гимн Украины.



В СУ СК по Самарской области вскоре возбудили дело о реабилитации нацизма. Оно основано, как следует из сообщения, на информации из социальных сетей. Там указали, что на видеозаписи нашли «противоправные действия подростков в Тольятти, исполняющих музыкальные произведения, содержащие признаки реабилитации нацизма».

Против подозреваемых возбудили дело о реабилитация нацизма — ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса. Она предусматривает до трех лет лишения свободы.