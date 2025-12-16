 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Тольяттинский депутат покинул ЕР после видео жены о родах в Чили

Ревенко: депутат Дорожкин покинул ЕР после видео жены о родах в Чили
Любовь Марченко
Любовь Марченко (Фото: Соцсети)

Депутат городской думы Тольятти Александр Дорожкин, жена которого рассказала в соцсетях о родах в Чили, вышел из партии «Единая Россия». Об этом сообщил ответственный секретарь партии по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

До этого супруга Дорожника рассказала в Instagram (принадлежит Meta, признана России экстремистской и запрещена), что рожала второго ребенка в Чили, чтобы позднее он получил «сильный паспорт». Также она рассматривала для родов США и Канаду, но остановилась на Чили, по ее словам, из-за красоты языка.

«Герой» чилийской истории все понял и не стал тянуть время. Сегодня он добровольно покинул ряды партии», — написал Ревенко. Накануне самарское отделение ЕР решило лишить Дорожкина всех партийных должностей.

На странице отделения также появилось обращение Дорожкина. «Вчера и сегодня в соцсетях обсуждают тему, касающуюся жизни моей семьи. <...> Приношу извинения всем, кого сложившаяся ситуация задела», — написал он. Экс-член партии также подчеркнул, что «Единая Россия» ему дорога и он бы не хотел, чтобы «личные обстоятельства становились негативом» для нее.

Авторы

Теги
Теги
Анастасия Лежепекова
Самарская область Тольятти Чили роды Единая Россия

