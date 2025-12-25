 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Тульский губернатор сообщил о 12 сбитых дронах

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 25 декабря дежурные средства ПВО уничтожили над Тульской областью 12 украинских беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — уточнил он.

Губернатор призвал жителей региона при угрозе атаки беспилотников избегать открытых пространств, не находиться около окон и не фотографировать работу сил ПВО.

Из-за дронов в порту Темрюка загорелись емкости с нефтепродуктами
Политика

По данным Минобороны, минувшей ночью над Россией сбили 141 украинский беспилотник, в том числе несколько над Московским регионом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Тульская область Дмитрий Миляев беспилотники ПВО
