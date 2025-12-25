Тульский губернатор сообщил о 12 сбитых дронах
В ночь на 25 декабря дежурные средства ПВО уничтожили над Тульской областью 12 украинских беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Дмитрий Миляев.
«Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — уточнил он.
Губернатор призвал жителей региона при угрозе атаки беспилотников избегать открытых пространств, не находиться около окон и не фотографировать работу сил ПВО.
По данным Минобороны, минувшей ночью над Россией сбили 141 украинский беспилотник, в том числе несколько над Московским регионом.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии
Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы
Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая