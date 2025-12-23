Минюст США опубликовал файлы Эпштейна с упоминаниями Трампа

Минюст США опубликовал около 30 тыс. страниц документов по делу Джеффри Эпштейна, но назвал часть материалов ложными. В материалах есть письмо с отсылкой к «любви к молодым, юным девушкам» с упоминанием «наш президент»

Дональд Трамп (Фото: Jessica Koscielniak / Reuters)

Минюст США опубликовал новые файлы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, архив включает в себя свыше 30 тыс. документов. Материалы доступны на сайте американского ведомства.

В новых материалах есть письмо, адресованное Эпштейном отбывающему срок по обвинению в сексуальных преступлениях экс-врачу сборной США по гимнастике Ларри Нассару, в котором упоминается «наш президент», пишет CNN. Письмо было обнаружено через несколько дней после смерти Эпштейна и, по данным Минюста, содержит отсылки к «любви к молодым, юным девушкам». В тексте отмечается, что адресат и автор разделяли «одну вещь» — их отношение к молодым девушкам, при этом прямо имя Трампа в письме не упоминается, но предполагается, что под «наш президент» подразумевается именно он, утверждает CNN.

Письмо было направлено через тюремную администрацию и детали его доставки вызывают вопросы, отмечает телеканал — адресат уже не находился по указанному адресу, поэтому конверт был помечен как «вернуть отправителю». В документе, несмотря на острый характер формулировок, нет поводов для обвинений в преступлениях против Трампа, отмечает CNN.

Минюст США утверждает, что массив документов содержит множество «ложных и сенсационных» утверждений, полученных ФБР незадолго до выборов 2020 года. «Эти заявления являются необоснованными и ложными, если бы в них была хоть капля правды, их бы уже использовали против президента Трампа», — говорится в сообщении Минюста.

Минюст США в последние недели регулярно публикует новые файлы из дела Эпштейна под давлением Демократической и части Республиканской партии.

Демократы заметили, что Минюст США удаляет упоминания Трампа из материалов. С публичной страницы Минюста США без пояснений исчезли как минимум 16 файлов, опубликованных в рамках рассекречивания документов.

Среди недоступных материалов оказались фотографии из особняка Эпштейна в Нью-Йорке, включая изображения так называемой массажной комнаты, которая, по версии следствия, использовалась для совершения сексуальных преступлений. Также исчезли фото, на одном из которых запечатлен Трамп вместе со своей супругой Меланией Трамп, Эпштейном и подругой финансиста Гислейн Максвелл. Демократы раскритиковали удаление файлов и потребовали разъяснений.

По оценке AP, обнародованный массив документов пока не содержит ключевых материалов следствия и во многом состоит из отредактированных или фрагментарных данных.

Эпштейн, признавший в 2008 году вину в организации проституции и осужденный за преступление против несовершеннолетней, был вновь задержан в США летом 2019 года. Его обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний финансист покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его сообщница Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми.