В Подмосковье задержали директора пансионата, где отравились постояльцы
В Московской области предъявлено обвинение генеральному директору пансионата для пожилых людей, где произошло массовое отравление постояльцев, сообщает пресс-служба областного СК.
Женщина задержана по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое отравление (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.
Ранее из пансионата в Видном с симптомами отравления были госпитализированы более 40 человек, шесть пенсионеров скончались в течение нескольких суток. Всего в учреждении находились 73 человека, стоимость пребывания варьировалась от 1,3 до 1,5 тыс. руб. в сутки.
Материал дополняется
