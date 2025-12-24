В Подмосковье задержали директора пансионата, где отравились постояльцы

Фото: ГСУ СК России по Московской области

В Московской области предъявлено обвинение генеральному директору пансионата для пожилых людей, где произошло массовое отравление постояльцев, сообщает пресс-служба областного СК.

Женщина задержана по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое отравление (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

Ранее из пансионата в Видном с симптомами отравления были госпитализированы более 40 человек, шесть пенсионеров скончались в течение нескольких суток. Всего в учреждении находились 73 человека, стоимость пребывания варьировалась от 1,3 до 1,5 тыс. руб. в сутки.

Материал дополняется