 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Число отравившихся в подмосковном пансионате достигло 30

Фото: Воронин Денис / Агентство «Москва»
Фото: Воронин Денис / Агентство «Москва»

Число пострадавших от отравления в пансионате в Подмосковье достигло 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, в подмосковные больницы доставили 27 пострадавших. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести и тяжелое.

Пресс-служба регионального минздрава сообщила об одном умершем. По информации Следственного комитета, скончались три постояльца пансионата. Причина смерти пока не установлена.

Три человека умерли после отравления в пансионате в Подмосковье
Общество
Фото:Воронин Денис / Агентство «Москва»

Как уточнили в Следственном комитете, речь идет о частном пансионате в Видном. Жалобы от постояльцев стали поступать 19 декабря. Телеграм-каналы Baza и Mash пишут, что отравившиеся - пожилые люди из пансионата «Долголетие», у всех пострадавших обнаружили кишечную инфекцию.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса). По этой статье грозит лишение свободы до шести лет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
отравление Подмосковье пансионат

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
В Казахстане более 50 человек отравились газом в вагоне поезда
Общество
В Москве начали расследование отравлений в Центральном университете
Общество
Минздрав Якутии сообщил о состоянии детей, отравившихся хлором в бассейне
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Минюст США опубликовал материалы по делу Эпштейна Политика, 00:10
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Банки Армении и Сербии ужесточили проверки операций россиянПодписка на РБК, 00:00
Politico узнало, во сколько кредит Украине обойдется Евросоюзу Политика, 19 дек, 23:51
Туск рассказал о мнении в Польше, что не все украинцы ценят ее усилия Политика, 19 дек, 23:37
Число отравившихся в подмосковном пансионате достигло 30 Общество, 19 дек, 23:19
Постпред США при НАТО счел, что Киеву стоит готовиться к боям в 2026 году Политика, 19 дек, 22:55
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Лондон исключил использование активов России после отказа от этого в ЕС Политика, 19 дек, 22:39
Из бельгийского музея похитили кольцо Наполеона с бриллиантами Общество, 19 дек, 22:37
Кабмин разрешил Минобороны прекратить сотрудничество с рядом стран Европы Политика, 19 дек, 22:25
Рубио поздравил Лаврова с Рождеством во время своей пресс-конференции Политика, 19 дек, 22:23
В США закрывали военную авиабазу в Аризоне на фоне сообщений о стрельбе Общество, 19 дек, 22:04
Рубио оценил возможность эскалации между Россией и США из-за Венесуэлы Политика, 19 дек, 21:46
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 19 дек, 21:46