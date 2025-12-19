Число отравившихся в подмосковном пансионате достигло 30

Фото: Воронин Денис / Агентство «Москва»

Число пострадавших от отравления в пансионате в Подмосковье достигло 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, в подмосковные больницы доставили 27 пострадавших. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести и тяжелое.

Пресс-служба регионального минздрава сообщила об одном умершем. По информации Следственного комитета, скончались три постояльца пансионата. Причина смерти пока не установлена.

Как уточнили в Следственном комитете, речь идет о частном пансионате в Видном. Жалобы от постояльцев стали поступать 19 декабря. Телеграм-каналы Baza и Mash пишут, что отравившиеся - пожилые люди из пансионата «Долголетие», у всех пострадавших обнаружили кишечную инфекцию.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса). По этой статье грозит лишение свободы до шести лет.