Военная операция на Украине⁠,
0

Беспилотники атаковали предприятия Новокуйбышевска и Тольятти

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Предприятия Новокуйбышевска и Тольятти подверглись атаке беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Удары отражены, пострадавших нет», — уточнил губернатор.

На месте падения фрагментов дронов работают оперативные службы, движение по обходу Тольятти временно ограничили в целях обеспечения безопасности водителей.

В Липецке обломки беспилотника попали в жилой дом
Политика

В ночь на 19 декабря средства ПВО уничтожили над российскими регионами 94 дрона ВСУ, из них над Самарской областью сбили шесть беспилотников.

В Липецке минувшей ночью осколки дронов попали в жилой дом. Предварительно пострадавших нет. Также налету дронов подверглась Ростовская область — ряд районов региона и Ростова остался без электричества, в Таганроге были повреждены несколько частных домов и три автомобиля. Пострадавших не было.

В Белгороде в результате атаки беспилотника получил травмы головы пятимесячный ребенок. Состояние младенца оценивается как средней степени тяжести.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Самарская область Тольятти беспилотники Вячеслав Федорищев

