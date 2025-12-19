Беспилотники атаковали предприятия Новокуйбышевска и Тольятти
Предприятия Новокуйбышевска и Тольятти подверглись атаке беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Удары отражены, пострадавших нет», — уточнил губернатор.
На месте падения фрагментов дронов работают оперативные службы, движение по обходу Тольятти временно ограничили в целях обеспечения безопасности водителей.
В ночь на 19 декабря средства ПВО уничтожили над российскими регионами 94 дрона ВСУ, из них над Самарской областью сбили шесть беспилотников.
В Липецке минувшей ночью осколки дронов попали в жилой дом. Предварительно пострадавших нет. Также налету дронов подверглась Ростовская область — ряд районов региона и Ростова остался без электричества, в Таганроге были повреждены несколько частных домов и три автомобиля. Пострадавших не было.
В Белгороде в результате атаки беспилотника получил травмы головы пятимесячный ребенок. Состояние младенца оценивается как средней степени тяжести.
