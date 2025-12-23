Военные сбили 15 БПЛА за три часа над Россией
Силы ПВО сбили 15 украинских дронов самолетного типа за два часа, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Все беспилотники были сбиты в период с 7:00 до 9:00 мск. Так, 14 дронов уничтожили над Белгородской областью, а еще один — над Воронежской.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в 8:00 мск об опасности атаки дронов в регионе. Через минуту он проинформировал о тревоге в Воронеже «в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА», а в 8:27 отчитался о перехвате над городом дрона. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул глава региона.
