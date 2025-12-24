Собянин позвал киберспортсменов в беспилотные войска

 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине
0

Мэр Москвы Собянин предложил геймерам вступить в беспилотные войска
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил использовать навыки киберспортсменов и поклонников видеоигр в интересах армии России — в частности, беспилотных войск.

Собянин напомнил, что москвичи часто побеждают в киберспортивных турнирах. «Для нас сегодня важно, чтобы любители видеоигр вообще не забывали, что их таланты вполне могут [быть] применимы в беспилотных войсках, для нашей победы», — сказал градоначальник (цитата по ТАСС).

Он рассказал, что у киберспортсменов, желающих служить в этих подразделениях, есть особые преференции.

В среду президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о включении в нормы ГТО нового испытания — по управлению БПЛА.

Войска беспилотных систем: что это за новый род войск и зачем его создали
База знаний
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В середине ноября Минобороны сообщило о создании в России войск беспилотных систем. Уже сформированы штатные полки и другие подразделения, набор в них продолжается.

Решение об их создании было принято на основе практического опыта, полученного в ходе военной операции. В конце прошлого года глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что создание войск беспилотных систем планируется завершить в третьем квартале 2025 года.

В июне Путин заявил, что в стране уже активно создаются такие войска, и призвал «обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание».

Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Сергей Собянин геймеры киберспорт
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
