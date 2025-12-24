Собянин позвал киберспортсменов в беспилотные войска
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил использовать навыки киберспортсменов и поклонников видеоигр в интересах армии России — в частности, беспилотных войск.
Собянин напомнил, что москвичи часто побеждают в киберспортивных турнирах. «Для нас сегодня важно, чтобы любители видеоигр вообще не забывали, что их таланты вполне могут [быть] применимы в беспилотных войсках, для нашей победы», — сказал градоначальник (цитата по ТАСС).
Он рассказал, что у киберспортсменов, желающих служить в этих подразделениях, есть особые преференции.
В среду президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о включении в нормы ГТО нового испытания — по управлению БПЛА.
В середине ноября Минобороны сообщило о создании в России войск беспилотных систем. Уже сформированы штатные полки и другие подразделения, набор в них продолжается.
Решение об их создании было принято на основе практического опыта, полученного в ходе военной операции. В конце прошлого года глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что создание войск беспилотных систем планируется завершить в третьем квартале 2025 года.
В июне Путин заявил, что в стране уже активно создаются такие войска, и призвал «обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание».
