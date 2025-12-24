Собянин сообщил о шестом дроне, сбитом на подлете к Москве за сутки
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в 16:28.
Это шестой дрон, сбитый на подлете к Москве 24 декабря. Последний раз об уничтожении беспилотников Собянин писал в 15:39. Тогда он сообщил о двух уничтоженных дронах.
