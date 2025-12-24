Собянин: сбит еще один беспилотник, летевший на Москву

Собянин сообщил о шестом дроне, сбитом на подлете к Москве за сутки

Фото: Минобороны России

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в 16:28.

Это шестой дрон, сбитый на подлете к Москве 24 декабря. Последний раз об уничтожении беспилотников Собянин писал в 15:39. Тогда он сообщил о двух уничтоженных дронах.