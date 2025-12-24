 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Собянин сообщил о шестом дроне, сбитом на подлете к Москве за сутки

Собянин: сбит еще один беспилотник, летевший на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в 16:28.

Это шестой дрон, сбитый на подлете к Москве 24 декабря. Последний раз об уничтожении беспилотников Собянин писал в 15:39. Тогда он сообщил о двух уничтоженных дронах.

На подлете к Москве сбили пять дронов с начала суток
Политика
Фото:Минобороны России

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Москва дроны атака Сергей Собянин
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении 23 украинских дронов за утро
Политика
Собянин сообщил об отражении третьей атаки дрона на Москву за ночь
Политика
За ночь силы ПВО уничтожили над Россией 172 дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
Путин продлил срок продажи доли Exxon в «Сахалин-1» Бизнес, 16:54
Собянин анонсировал тестирование беспилотных составов в метро Москвы Город, 16:45
Собянин сообщил о шестом дроне, сбитом на подлете к Москве за сутки Политика, 16:43
Суд вдвое снизил срок наказания экс-главе банка БКФ Миримской Политика, 16:38
Путин объяснил, почему мораторий на штрафы застройщикам не продлят Недвижимость, 16:38
ФСБ заявила о предотвращении взрыва на объекте «Транснефти» Политика, 16:36
Собиравшийся выступить на «Тур де Ски» лыжник Волков вернулся в Россию Спорт, 16:26
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Папа римский Лев XIV призвал к 24-часовому перемирию на Украине Политика, 16:21
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:21
Кремль объяснил, почему встреча Путина с бизнесменами будет закрытой Бизнес, 16:19
Совфед рекомендовал МИДу восстанавливать отношения России с США Политика, 16:18
Собянин заявил о дефиците 500 тыс. работников в Москве Город, 16:16
Совфед одобрил упрощение получения лицензий на продажу алкоголя Вино, 16:14
Плющенко заявил, что тратил ₽5 млн в год на Костылеву Спорт, 16:10