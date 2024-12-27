AZAL объяснила крушение самолета техническим внешним воздействием
Падение самолета Embraer 190, следовавшего по маршруту Баку-Грозный, по предварительным данным, произошло вследствие «физического и технического внешнего вмешательства», сообщила пресс-служба авиакомпании Azerbaijan Airlines.
Авиакомпания приостановила полеты в десять городов России: Грозный, Махачкалу, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Уфу, Волгоград. В сообщении пресс-службы сказано, что это решение «учитывает потенциальные риски для безопасности полетов».
Самолет рухнул два дня назад, 25 декабря, под городом Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек. Из них 38 погибли, в том числе двое членов экипажа. Семеро жертв катастрофы — россияне, еще шесть — граждане Казахстана, 25 — Азербайджана.
Борт не смог приземлиться в Грозном из-за погодных условий — тумана, из-за которого на высоте 500 метров была плохая видимость, и плана «Ковер», который вводился из-за «террористических атак Украины». Экипаж дважды попытался сесть, а затем, хотя ему и предложили другие аэропорты, решил лететь в Казахстан, рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров.
После появления сообщений о возможном обстреле самолета, в Кремле призвали дождаться результатов расследования. «Любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. И до выводов следствия выстаивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать — нужно дождаться окончания этого следствия», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.
Азербайджанские прокуроры прибыли в Грозный для расследования авиакатастрофы.
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