Собянин анонсировал тестирование беспилотных составов в метро Москвы

В Московском метрополитене запустили масштабную программу тестирования беспилотных технологий, которая стала частью развития автономного городского транспорта, сообщил мэр Москвы Собянин

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Московском метрополитене началась масштабная программа тестирования беспилотного движения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

Внедрение беспилотных технологий — часть политики по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду в столице, пояснил мэр. «Правительство Москвы и впредь будет стимулировать электрификацию как общественного, так и личного транспорта», — сказал Собянин.

Он также заявил, что транспортная система города сейчас эффективно удовлетворяет спрос со стороны жителей и гостей города, а ее дальнейшее развитие создаст задел для роста на годы и десятилетия вперед.

В начале сентября в Москве был запущен первый в России пассажирский полностью беспилотный трамвай . Вагон выполняет основные функции без участия водителя, однако в кабине находится специалист, который контролирует движение и решает нештатные ситуации. Его присутствие обусловлено требованиями федерального законодательства.

Для ориентации на дороге используются камеры, лидары и радары, данные с которых обрабатывает ИИ, принимающий решения о движении трамвая.

К октябрю заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов объявил, что в столице создают новые высокоточные карты для запуска беспилотных трамваев. Он сообщил о двух испытательных вагонах-лабораториях на пяти маршрутах Москвы, которые не перевозят пассажиров.

Ликсутов также привел данные, согласно которым по состоянию на 24 октября с начала испытаний беспилотные трамваи-лаборатории прошли уже свыше 500 км и собрали около 2 Тб данных и зафиксировали свыше тысячи объектов на высокоточной карте, включая светофоры, пешеходные переходы и трамвайные остановки.