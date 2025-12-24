Собянин анонсировал тестирование беспилотных составов в метро Москвы
В Московском метрополитене началась масштабная программа тестирования беспилотного движения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.
Внедрение беспилотных технологий — часть политики по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду в столице, пояснил мэр. «Правительство Москвы и впредь будет стимулировать электрификацию как общественного, так и личного транспорта», — сказал Собянин.
Он также заявил, что транспортная система города сейчас эффективно удовлетворяет спрос со стороны жителей и гостей города, а ее дальнейшее развитие создаст задел для роста на годы и десятилетия вперед.
В начале сентября в Москве был запущен первый в России пассажирский полностью беспилотный трамвай. Вагон выполняет основные функции без участия водителя, однако в кабине находится специалист, который контролирует движение и решает нештатные ситуации. Его присутствие обусловлено требованиями федерального законодательства.
Для ориентации на дороге используются камеры, лидары и радары, данные с которых обрабатывает ИИ, принимающий решения о движении трамвая.
К октябрю заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов объявил, что в столице создают новые высокоточные карты для запуска беспилотных трамваев. Он сообщил о двух испытательных вагонах-лабораториях на пяти маршрутах Москвы, которые не перевозят пассажиров.
Ликсутов также привел данные, согласно которым по состоянию на 24 октября с начала испытаний беспилотные трамваи-лаборатории прошли уже свыше 500 км и собрали около 2 Тб данных и зафиксировали свыше тысячи объектов на высокоточной карте, включая светофоры, пешеходные переходы и трамвайные остановки.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии
Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы
Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая