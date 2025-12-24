Путин приехал в Дом правительства

Фото: news_kremlin / Telegram

Президент России Владимир Путин после посещения Совета Федерации посетил правительство для встречи с его членами для подведения итогов работы кабинета министров в 2025 году, а также поздравления с наступающими праздниками.

Владимир Путин в ходе своего обращения поручил правительству найти решение, чтобы многодетные семьи не теряли меры поддержки при повышении у них доходов. На прямой линии президента 19 декабря многодетная семья из Тюменской области обратилась к главе государства с жалобой, что за прошлый месяц у них возникло небольшое превышение дохода на 100 рублей, из-за чего семья лишилась льготных выплат.

Кроме того, президент на встрече с членами правительства отметил, что перед Российской Федерацией стоят амбициозные задачи, это требование времени и запрос граждан.

В среду, 24 декабря, ранее Владимир Путин посетил заключительную сессию Совета Федерации. В своей речи президент России выделил «хороший результат» работы обеих палат парламента.