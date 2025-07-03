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Правительство одобрило новый подход к учету страхового стажа многодетных

Власти скорректировали подход к формированию страхового стажа для многодетных, теперь он будет включать период ухода за каждым ребенком без ограничений, сообщил Мишустин
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

В страховом стаже многодетных родителей начнут учитывать период ухода за каждым ребенком без ограничений, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. Изменения начнут действовать с 1 января 2026 года.

Законопроект, предлагающий учитывать в страховом стаже родителей все периоды отпуска по уходу за ребенком, разработал и вынес на общественное обсуждение Минтруд в январе. Сейчас страховой коэффициент начисляется только за период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в целом.

Предполагается, что нововведения затронут также тех, кто уже вышел на пенсию. После принятия поправок многодетные родители смогут обратиться в Социальный фонд для пересчета страховой пенсии.

«Весь этот комплекс мер — еще одна возможность выразить признательность многодетным за все, что они делают. И продолжим создавать условия, чтобы таких семей в нашей стране было как можно больше», — сказал Мишустин (цитата по сайту правительства).

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Этим же законопроектом предлагалось расширить меры материальной поддержки многодетным матерям, которым присвоено звание «Мать-героиня» и установить им выплаты каждый месяц на уровне Героев труда. Речь идет о тех, кто родил и воспитал десять и более детей.

В качестве дополнительной поддержки матерям-героиням, вышедшим на пенсию, назначат ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тыс. руб., за текущий год они смогут получить средства в первом полугодии 2026 года, рассказал Мишустин. «Мы рассчитываем, что такие решения облегчат мамам заботу о детях, о близких», — указал он.

Вице-премьер Татьяна Голикова в апреле 2024 года сообщила, что число многодетных семей в России растет в течение последних пяти лет, в 2023 году оно достигло 2,4 млн, в них воспитывается 7,7 млн детей. По данным на январь 2025-го, в России проживало 2,65 млн многодетных семей, говорила замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда Елена Семенова.

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Персоны
Милена Костерева
правительство Михаил Мишустин стаж многодетные семьи
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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