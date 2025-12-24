Путин попросил Набиуллину чаще посещать заседания правительства

Video

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами кабмина попросил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину чаще бывать на заседаниях правительства.

«Рад видеть, что сегодня правительство в полном составе, представители различных ведомств. <...> Руководитель Центрального банка здесь. Я бы попросил вас почаще бывать на заседания правительства», — сказал он, обращаясь к Набиуллиной.

Путин посетил правительство, чтобы встретиться с его членами и подвести итоги работы кабинета министров в 2025 году.

До этого президент посетил Совет Федерации, где выступил на пленарном заседании.

