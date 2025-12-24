Путин прибыл в Совет Федерации. Видео
Президент России Владимир Путин прибыл в Совет Федерации, где сегодня проходит пленарное заседание, завершающее осеннюю парламентскую сессию, следует из сообщения пресс-службы президента в Telegram.
Владимира Путина перед началом сессии встретила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Выступая перед сенаторами, Путин подчеркнул, что парламент завершает сессию с «хорошим результатом».
Путин в ходе своего обращения напомнил, что прошло 25 лет со значимой реформы парламента. По словам президента страны, хотя названия должностей, варианты формирования Совфеда с годами менялись, но остались неизменными его правовая природа и миссия.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии
Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы
Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая