Путин прибыл в Совет Федерации. Видео

Video

Президент России Владимир Путин прибыл в Совет Федерации, где сегодня проходит пленарное заседание, завершающее осеннюю парламентскую сессию, следует из сообщения пресс-службы президента в Telegram.

Владимира Путина перед началом сессии встретила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Выступая перед сенаторами, Путин подчеркнул, что парламент завершает сессию с «хорошим результатом».

Путин в ходе своего обращения напомнил, что прошло 25 лет со значимой реформы парламента. По словам президента страны, хотя названия должностей, варианты формирования Совфеда с годами менялись, но остались неизменными его правовая природа и миссия.