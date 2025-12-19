Путин ответил на вопрос «Почему все так дорого?»

Продовольственная инфляция каждого отдельно взятого россиянина зависит от его продуктовой корзины и может не совпадать со средним показателем инфляции по стране. Так президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос многодетного отца из Самарской области о росте цен на продукты.

«Почему все стало так дорого? Даже на курицу цены выросли почти в два раза», — процитировали ведущие прямой линии обращение мужчины.

В ответ Путин назвал усредненные показатели инфляции «средней температурой по больнице», не отражающие реально потребление конкретных людей.

«Продовольственная инфляция по некоторым направлениям может быть выше, и это уже зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек. Если в ней преимущественно белковая продукция — мясо, курица, — то, конечно, на бюджете семьи это отражается», — пояснил глава государства.

Он призвал правительство отслеживать ситуацию с ценами в каждом сегменте и по разным группам россиян, прежде всего по семьям с детьми.

Общение граждан с президентом в формате прямой линии регулярно проходит в России с 2001 года. Оно не проводилось в 2004, 2012, 2020 и 2022 годах. С 2023 года Кремль объединил прямую линию президента с большой пресс-конференцией для журналистов, в том числе из недружественных стран. В этом году число обращений от граждан уже превысило показатели прошлого года и составило почти 2,6 млн.

Банк России ожидает по итогам 2025 года инфляцию на уровне ниже 6%. По данным регулятора, в ноябре устойчивый показатель инфляции в пересчете на год преимущественно снизился и в середине декабря составил 5,8%.

На последнем в году заседании 19 декабря совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5 до 16% годовых.