 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямая линия Путина⁠,
0

Путин ответил на вопрос «Почему все так дорого?»

Сюжет
Прямая линия Путина

Путин ответил на вопрос «Почему все так дорого?»
Video

Продовольственная инфляция каждого отдельно взятого россиянина зависит от его продуктовой корзины и может не совпадать со средним показателем инфляции по стране. Так президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос многодетного отца из Самарской области о росте цен на продукты.

РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Почему все стало так дорого? Даже на курицу цены выросли почти в два раза», — процитировали ведущие прямой линии обращение мужчины.

В ответ Путин назвал усредненные показатели инфляции «средней температурой по больнице», не отражающие реально потребление конкретных людей.

«Продовольственная инфляция по некоторым направлениям может быть выше, и это уже зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек. Если в ней преимущественно белковая продукция — мясо, курица, — то, конечно, на бюджете семьи это отражается», — пояснил глава государства.

Путин ответил на вопрос, нашил бы он шеврон «Я русский»
Политика
Фото:news_kremlin / Telegram

Он призвал правительство отслеживать ситуацию с ценами в каждом сегменте и по разным группам россиян, прежде всего по семьям с детьми.

Общение граждан с президентом в формате прямой линии регулярно проходит в России с 2001 года. Оно не проводилось в 2004, 2012, 2020 и 2022 годах. С 2023 года Кремль объединил прямую линию президента с большой пресс-конференцией для журналистов, в том числе из недружественных стран. В этом году число обращений от граждан уже превысило показатели прошлого года и составило почти 2,6 млн.

Банк России ожидает по итогам 2025 года инфляцию на уровне ниже 6%. По данным регулятора, в ноябре устойчивый показатель инфляции в пересчете на год преимущественно снизился и в середине декабря составил 5,8%.

На последнем в году заседании 19 декабря совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5 до 16% годовых.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Прямая линия с Владимиром Путиным Инфляция продукты Банк России
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Путин ответил на вопрос, есть ли инопланетяне на комете 3I/ATLAS
Политика
Путин ответил на вопрос о дороге в Коми, дальше которой «пути нет»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Запчасти на эти машины подорожали сильнее всего. Антирейтинг Авто, 15:02
Путин оценил Си в качестве союзника России Политика, 15:02
Путин назвал способ кардинально решить проблему с водой в Донбассе Политика, 15:00
Путин назвал условие, при котором не будет новых военных операций Политика, 14:57
Путин ответил на вопрос о будущем России и иноагентах Политика, 14:56
СОГАЗ выплатил возмещение пострадавшим в Орске за вред жизни и здоровью Компании, 14:56
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу Политика, 14:52
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Путин заявил, что обязательную отработку для студентов педвузов не введут Общество, 14:50
Путин объяснил, как улучшить демографию в России Общество, 14:48
Путин объяснил свои слова про «европейских подсвинков» Политика, 14:47
Клуб Дзюбы досрочно прервал аренду футболиста ЦСКА Спорт, 14:43
Какие сайты будут работать у россиян без интернета. Инфографика Технологии и медиа, 14:42
Путин пообещал проработать вопрос выплат за второе утраченное жилье Политика, 14:39
Путин ответил на вопрос «Почему все так дорого?» Политика, 14:37