Россия и Азербайджан договорились укреплять союзнические отношения

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в его день рождения, стороны подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-азербайджанских союзнических отношений и условлено о дальнейших личных контактах», — сообщила пресс-служба администрации российского президента.

В ходе разговора, который носил «теплый и дружеский характер», Путин также поздравил Алиева с днем рождения. Ранее российский лидер направил своему азербайджанскому коллеге телеграмму с поздравлениями.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин поздравил Алиева «очень тепло». Он добавил, что стороны взаимно поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками, а также обменялись мнениями по текущей ситуации.

К беседе присоединилась первый вице-президент и жена президента Азербайджана Мехрибан Алиева.

Как отметили в пресс-службе азербайджанского лидера, стороны также обсудили вопросы, которые обсуждались на последней встрече Путина и Алиева, которая состоялась в октябре в Душанбе. Президенты обменялись мнениям о перспективах двустороннего сотрудничества и региональных вопросах.

Октябрьская встреча Путина и Алиева в Душанбе стала первой с начала обострения отношений Москвы и Баку. По мнению экспертов, эти переговоры стали предвестием их перезапуска и нормализации.

Отношения двух стран обострились после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Актау в декабре 2024 года. Тогда погибли 38 человек, в том числе семь россиян. Летом 2025 года в Екатеринбурге задержали несколько граждан Азербайджана, двое человек скончались. В Азербайджане также прошли аресты российских граждан, в том числе под стражу отправили сотрудников «Sputnik Азербайджан».