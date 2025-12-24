 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Россия и Азербайджан договорились укреплять союзнические отношения

Путин и Алиев договорились укреплять союзнические отношения
Владимир Путин созвонился с Ильхамом Алиевым. В ходе беседы стороны подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений. В Кремле отметили, что разговор носил «теплый и дружеский характер»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в его день рождения, стороны подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-азербайджанских союзнических отношений и условлено о дальнейших личных контактах», — сообщила пресс-служба администрации российского президента.

В ходе разговора, который носил «теплый и дружеский характер», Путин также поздравил Алиева с днем рождения. Ранее российский лидер направил своему азербайджанскому коллеге телеграмму с поздравлениями.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин поздравил Алиева «очень тепло». Он добавил, что стороны взаимно поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками, а также обменялись мнениями по текущей ситуации.

К беседе присоединилась первый вице-президент и жена президента Азербайджана Мехрибан Алиева.

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
Политика
Владимир Путин и Ильхам Алиев

Как отметили в пресс-службе азербайджанского лидера, стороны также обсудили вопросы, которые обсуждались на последней встрече Путина и Алиева, которая состоялась в октябре в Душанбе. Президенты обменялись мнениям о перспективах двустороннего сотрудничества и региональных вопросах.

Октябрьская встреча Путина и Алиева в Душанбе стала первой с начала обострения отношений Москвы и Баку. По мнению экспертов, эти переговоры стали предвестием их перезапуска и нормализации.

Отношения двух стран обострились после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Актау в декабре 2024 года. Тогда погибли 38 человек, в том числе семь россиян. Летом 2025 года в Екатеринбурге задержали несколько граждан Азербайджана, двое человек скончались. В Азербайджане также прошли аресты российских граждан, в том числе под стражу отправили сотрудников «Sputnik Азербайджан».

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Анастасия Луценко
Владимир Путин Ильхам Алиев телефонный разговор
Ильхам Алиев фото
Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
