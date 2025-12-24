 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Владимир Путин и Ильхам Алиев
Владимир Путин и Ильхам Алиев (Фото: Сергей Ильницкий / ЕРА / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Алиеву исполнилось 64 года. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые искренние поздравления по случаю Дня рождения. Под Вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в социальной и экономической областях, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене», — говорится в поздравлении президента.

Путин отметил, что российско-азербайджанские отношения основываются на «добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения». Он выразил уверенность, что эти связи и дальше будут развиваться в духе стратегического партнерства и союзничества в интересах народов обеих стран.

Российский президент пожелал Алиеву «здоровья, благополучия и успехов», а также попросил передать от него привет членам семьи азербайджанского лидера.

7 октября, в день рождения Путина, Алиев также поздравил российского президента. Путину исполнилось 73 года.

Кремль заявил, что отсутствие Алиева на саммите СНГ не стало неожиданным
Политика
Ильхам Алиев

Кроме того, в августе российский президент поздравил первого вице-президента и по совместительству жену президента Азербайджана Мехрибан Алиеву. В поздравлении Путин попросил передать привет азербайджанскому коллеге.

Отношения Москвы и Баку обострились после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Актау в декабре 2024 года, когда погибли 38 человек, а также после задержания азербайджанцев в Екатеринбурге летом 2025-го.

В октябре Путин и Алиев встретились в Таджикистане, между странами началось потепление. Путин после переговоров заявил, что между странами случился «кризис эмоций». По его словам, если бы это был кризис отношений, не было бы роста торгово-экономических связей.

Егор Алимов
Владимир Путин Ильхам Алиев день рождения поздравление
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
