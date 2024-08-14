FT рассказала о критическом моменте в противостоянии Илона Маска с ЕС
Публичный спор между Илоном Маском и ЕС относительно свободы слова усилил обеспокоенность в Европе относительно способности контролировать X, в то время как дезинформация и дипфейки в этой соцсети, по видимому, способствовали разжиганию политических разногласий и вспышке беспорядков в Великобритании, пишет Financial Times (FT).
Газета напоминает, что Европа придерживается более жесткого подхода к регулированию цифровых платформ, чем США, а X находится в центре внимания европейских регуляторов после покупки соцсети Маском. В ЕС вызывает вопросы политика бизнесмена по управлению Х, в частности сокращение штата модераторов и восстановление ранее заблокированных аккаунтов.
На этом фоне комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон направил письмо Маску с предупреждением об ответственности за дезинформацию в X, пригрозив «полным применением» санкций в рамках Акта о цифровых услугах ЕС (DSA). Этот акт юридически обязывает оператора соцсетей модерировать контент, который может «оказать негативное влияние на публичное пространство и общественную безопасность». Платформы, нарушающие правила, могут быть оштрафованы на сумму до 6% от дохода. В крайнем случае ЕК может заблокировать соцсеть на территории блока.
Письмо было направлено Маску за несколько часов до старта интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. И Маск, и команда Трампа раскритиковали этот документ. Так, бизнесмен опубликовал в X мем из фильма «Солдаты неудачи», на котором Лес Гроссман (Том Круз) общается с лидером группировки вьетконговцев Огненным Драконом и советует ему «сделать большой шаг назад и буквально трахнуть свое собственное лицо (take a big step back and literally fuck your own face)». В штабе Трампа после письма Бретона назвали ЕС противником свободы слова.
В Еврокомиссии после этого заявили, что «сроки и формулировка письма Бретона не были согласованы» с другими еврокомиссарами. Замдиректора Европейского политического центра (European Policy Centre, базирующийся в Брюсселе некоммерческий аналитический центр по делам ЕС) Георг Рикелес отметил, что противостояние между Маском и ЕС стало критическим моментом в борьбе блока за противодействие мощным онлайн-платформам. «Мы действительно стоим на пороге эпохи жесткого принуждения», — сказал он. Рикелес добавил, что Маск показал, «как технологии можно превратить в оружие».
Как отмечает FT, если против Х будут введены самые жесткие ограничения со стороны ЕС, то платформа может лишиться порядка 111 млн активных пользователей на территории блока, что составляет примерно 1/6 часть от всех пользователей соцсети. Доцент кафедры потребительского права и технологий в Утрехтском университете Каталина Гоанта указала, что нынешнее «противостояние» с X является «крайне неудачной» позицией для Европы, это может осложнить уже ведущиеся расследования против Meta (признана экстремистской и запрещенной в России) и TikTok.
«[Маск] явно ведет себя провокационно и бросает вызов комиссии, заставляя ее пойти дальше», — заявил юрист по антимонопольному праву в юридической фирме Sidley Austin Кен Дейли. Вопрос в том, готовы ли политики, многие из которых активно публикуют посты на X, противостоять Маску, добавил он.
Расследования по делу X регулирующими органами ЕС, по данным Bloomberg, начались в декабре 2023 года, в том числе по поводу того, как платформа обрабатывает контент после нападения ХАМАС на Израиль. Тогда в ЕC обвинили Маска в распространении фейков о войне и потребовали у владельца платформы Х срочно связаться с правоохранительными структурами.
«Если X не внесет необходимые изменения <...>, орган [Европейская комиссия] может принять официальное решение до конца года <...>. После этого компании может грозить финансовый штраф за несоблюдение требований», — рассказали источники агентства. На данный момент разбирательство против X продолжается.
Требования DSA применяются к крупным онлайн-платформам (very large online platforms, VLOP). Они обязаны
- выявлять «любые системные риски», которые появляются в ЕС в результате работы платформы или использования ее услуг;
- уведомлять физических и юридических лиц о решении о модерации контента с возможностью возмещения ущерба в связи с этим решением;
- не разрабатывать дизайн интерфейсов таким образом, чтобы он вводил в заблуждение пользователей или ухудшал их способность принимать обоснованные решения;
- предоставлять пользователям эффективный доступ к данным о платформе;
- собрать в репозитории данные о рекламе, размещенной на платформе, в течение года с момента последнего размещения.
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