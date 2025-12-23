Суд продлил арест зампреду партии «Яблоко»

Максим Круглов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Замоскворецкий районный суд Москвы на два месяца продлил арест бывшему депутату Мосгордумы, заместителю председателя партии «Яблоко» Максиму Круглову, сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы от 23 декабря 2025 года удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Круглова Максима Сергеевича... сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Максиму Круглову 39 лет, он был депутатом Мосгордумы с 2019 по 2024 год. Победил на выборах по одномандатному округу № 14 с результатом 39,3% голосов. В 2024 году вновь баллотировался в депутаты Мосгордумы по одномандатному округу № 13, но получил отказ в регистрации от избиркома. В декабре 2023 года занял пост заместителя председателя партии «Яблоко». Круглов — кандидат политических наук, преподавал дисциплину «Сравнительная политология» в Государственном академическом университете гуманитарных наук (ГАУГН).

Круглова задержали по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) 1 октября. Максимальное наказание по указанной части статьи — лишение свободы на срок до десяти лет.

Поводом стали две публикации в телеграм-канале, сделанные политиком в апреле 2022 года. 2 октября Круглова отправили в СИЗО. Позднее, 10 октября, суд арестовал его имущество.