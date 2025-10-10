Адвокат сообщила об аресте имущества зампреда «Яблока» Круглова

Максим Круглов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Замоскворецкий районный суд Москвы 10 октября арестовал имущество зампреда «Яблока» Максима Круглова, обвиняемого в распространении фейков о российской армии из-за двух постов в телеграм-канале. Об этом РБК сообщила его адвокат Наталия Тихонова.

Адвокат политика рассказала РБК, что утром, когда она пришла ознакомиться с материалами ходатайства об аресте имущества, ей их не предоставили, сославшись на необходимость времени для поиска. По ее словам, она заранее уведомила суд о намерении участвовать в заседании и планировала ходатайствовать о присутствии Круглова.

«Однако спустя час я узнала, что суд уже удовлетворил ходатайство следствия», — отметила адвокат.

Тихонова добавила, что получить копию постановления ей пока не удалось — в суде отказываются ее выдать, поэтому документ, вероятно, придется запрашивать отдельно. Решение суда защита намерена обжаловать. «Вне зависимости от всех этих действий следствия и суда никаких «золотых залежей» у Максима Сергеевича не имелось», — подчеркнула адвокат.

Круглову вменяют п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение фейков об армии), поводом стали два поста в его телеграм-канале от апреля 2022 года о Буче и Мариуполе. Зампреда «Яблока» задержали 1 октября в Санкт-Петербурге. Адвокат Наталия Тихонова рассказывала, что в столичный отдел СК его доставили к двум часам ночи, при этом законодательство запрещает проводить допрос в ночное время. Круглов не признал вину.

Круглов — кандидат политических наук, преподает дисциплину «сравнительная политология» в Государственном академическом университете гуманитарных наук (ГАУГН).