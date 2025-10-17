 Перейти к основному контенту
0

Зампреда партии «Яблоко» Круглова внесли в перечень экстремистов

Росфинмониторинг внес зампреда партии «Яблоко» Круглова в реестр экстремистов
Максим Круглов
Максим Круглов (Фото: Денис Пантелеев / РБК)

Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) включила бывшего депутата Мосгордумы, заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова в перечень террористов и экстремистов в России.

Соответствующая запись № 8769 появилась в разделе реестра «Физические лица». Она выглядит так: «КРУГЛОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, 09.12.1986 г.р., Г. МОСКВА».

По закону финансовые учреждения России обязаны заморозить средства физлиц из перечня Росфинмониторинга и прекратить их обслуживание.

Максим Круглов был депутатом Мосгордумы с 2019 по 2024 год. Победил на выборах по одномандатному округу № 14 с результатом 39,3% голосов. В 2024 году вновь баллотировался в депутаты Мосгордумы по одномандатному округу № 13, но получил отказ в регистрации от избиркома. В декабре 2023 года занял пост заместителя председателя партии «Яблоко».

Круглов — кандидат политических наук, преподает дисциплину «Сравнительная политология» в Государственном академическом университете гуманитарных наук (ГАУГН).

1 октября Круглова задержали по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах России. Его обвинили в распространении фейков о российской армии за два поста в телеграм-канале, опубликованных в апреле 2022 года. На следующий день Замоскворецкий районный суд Москвы отправил политика в СИЗО до 29 ноября. 10 октября суд также арестовал имущество Круглова.

Анастасия Луценко
Росфинмониторинг экстремисты террористы Максим Круглов Мосгордума
