Зампреда партии «Яблоко» арестовали по делу о фейках об армии

Адвокат настаивала, что Круглов никак не может помешать сбору доказательств по делу. Следствие же заявило, что зампред «Яблока» имеет связи с «влиятельными политическими лицами» и может уехать за границу

Максим Круглов (Фото: Денис Пантелеев / РБК)

Судья Замоскворецкого районного суда Москвы Ольга Чепурина по просьбе следствия отправила в СИЗО до 29 ноября бывшего депутата Мосгордумы, заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Политика обвиняют в распространении фейков о российской армии за два поста в телеграм-канале, опубликованных в апреле 2022 года, передает корреспондент РБК.

В ходатайстве на арест политика следствие указало, что на свободе у Круглова появится возможность покинуть территорию России, поскольку он обладает связями с «влиятельными политическими лицами», а его жена имеет вид на жительство в другом государстве. При этом адвокат Наталия Тихонова отметила, что одна лишь тяжесть предъявленного обвинения не может выступать основанием для избрания столь тяжкой меры пресечения. Круглов, настаивала адвокат, никак не может помешать сбору доказательств по уголовному делу. Более того, у политика изъяли загранпаспорт, из-за чего он не сможет уехать за границу и скрыться от следствия.

Сам Максим Круглов в ходе заседания заявил, что ему чужды любые радикальные действия, он с 17 лет состоит в партии, которая существует в легальном поле. Для него «абсурдно» и «крайне странно», что следователь просила его арестовать за две публикации от 2022 года. Назвав себя «приверженцем российского законодательства», он уверял суд, что будет своевременно являться по вызову следственных органов и суда. У Круглова есть дочь 2014 года и жена, политик просил суд не лишать его возможности видеться с семьей и избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Личное поручительство за Максима Круглова направил Григорий Явлинский и руководитель аппарата «Яблока» Евгения Власова. Политик ручается, что Круглов будет своевременно являться по вызову следователя, прокурора и суда и не будет скрываться от следствия. С аналогичными поручительствами к суду обратились председатель «Яблока» Николай Рыбаков, зампред московского отделения партии Кирилл Гончаров и бывший депутат Госдумы Алексей Арбатов. Николай Рыбаков был готов внести за однопартийца залог, сумму которого он оставил на усмотрение суда.

Замдекана факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Маргарита Суханова, где Круглов преподавал «Сравнительную политогию», направила в суд положительную характеристику о работе политика со студентами. Она отметила, что, будучи депутатом Мосгордумы, Максим Круглов рассказывал им о работе органов законодательной власти и всегда находил одобрение как со стороны руководства, так и от студентов университета.

После оглашения списка поручительств суд удовлетворил просьбу адвоката Тихоновой о допросе однопартийцев Максима Круглова — Николая Рыбакова и Кирилла Гончарова. Политики единодушно охарактеризовали его как спокойного, взвешенного, неконфликтного человека, который, по утверждению Гончарова, даже не привлекался к административной ответственности. «Максим Круглов — один из самых честных, авторитетных и порядочных людей, которых я знаю», — охарактеризовал коллегу Гончаров. Он добавил, что не представляет, как Круглову можно вменить нарушение закона.

Уголовное дело о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» было возбуждено отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по ЦАО 1 октября. Следствие полагает, что Круглов в своем телеграм-канале опубликовал «ложную информацию» о действиях российской армии против мирного населения Украины.

Речь идет о двух постах политика от 2 и 3 апреля 2022 года. В одном из них Круглов высказывался об «аду» в городе Буча, в другом писал о боевых действиях в Мариуполе и разрушениях в городе.

Максима Круглова задержали 1 октября в Санкт-Петербурге, куда он накануне уехал к друзьям. Как рассказала РБК его адвокат Наталия Тихонова, в столичный отдел СКР политика доставили только к двум часам ночи. Как отметила Тихонова, действующее законодательство запрещает осуществлять допрос в ночное время, в связи с чем были подготовлены соответствующие жалобы. По статье о распространении фейков о российской армии Круглову грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. На допросе политик заявил, что не помнит, публиковал ли он такие посты, поэтому не признал вину.

Депутатом Мосгордумы Круглов был с 2019 по 2024 год. Победил на выборах по одномандатному округу № 14 с результатом 39,3% голосов. Заместителем председателя партии «Яблоко» Круглов стал в декабре 2023 года. В 2024 году баллотировался в депутаты Мосгордумы по одномандатному округу № 13, но избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Избирательная кампания Круглова проходила под лозунгом «‌‎За Мир и Свободу! За соглашение о прекращении огня!».

Максим Круглов — кандидат политических наук, преподает дисциплину «сравнительная политология» в Государственном академическом университете гуманитарных наук (ГАУГН).