В Ангарске устроителей уличных гонок отдали под суд из-за гибели девушки

Фото: Прокуратура Иркутской области
Фото: Прокуратура Иркутской области

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по делу о гибели зрительницы на несанкционированных автогонках, организованных в Ангарске в мае 2025 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед Ангарским городским судом предстанут 32-летний мужчина, обвиненный по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и две женщины — 33 и 35 лет. Обеим предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Согласно материалам дела, женщины причастны к организации подпольного заезда, а мужчина был за рулем автомобиля, который врезался в стоявших на обочине трассы зрителей.

Инцидент произошел 11 мая на 9-м километре дороги Ангарск — Тальяны вблизи села Одинск Ангарского городского округа.

«Женщины принесли микрофоны, осветительные приборы, сетку для ограждения, обеспечили нанесение разметки. Также они пригласили ведущего, разместили информацию в одном из телеграм-каналов», — пояснили в прокуратуре. Фигурантки также собрали деньги с участников автогонок на изготовление наклеек с бортовыми номерами для машин.

Как установило следствие, заезд проводился в ночное время. Водитель Toyota Chaser потерял управление, съехал с проезжей части и сбил зрителей. От полученных травм на месте скончалась 17-летняя девушка. Травмы средней тяжести получила еще одна зрительница 19 лет и молодой человек 22 лет.

Организаторов гонки и водителя задержали через несколько дней. Их поместили под домашний арест. По данным издания «Иркутск онлайн», уголовное дело насчитывает восемь томов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

