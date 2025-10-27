В Иркутской области из-за сгоревших фур и крупного ДТП перекрыли трассу
Массовое ДТП с участием восьми автомобилей, в результате которого погиб один человек и сгорели пять машин, произошло утром 27 октября на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе Иркутской области, для всех видов транспорта организован объезд через поселок Камышет, сообщила Госавтоинспекция ГУ МВД России по Иркутской области в своем телеграм-канале.
Авария произошла утром 27 октября на 1325-м километре трассы Р-255 «Сибирь» рядом с поселком Камышет. По данным ведомства, в столкновении участвовали семь грузовых и один легковой автомобиль. Пять транспортных средств были уничтожены пожаром. Водитель одного из грузовиков погиб на месте.
Нижнеудинская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту ДТП. «Причины и условия произошедшего, а также сведения о пострадавших устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.
На месте работают оперативные службы. Для всех видов транспорта организован объезд через поселок Камышет, сообщил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Нижнеудинскому району Владимир Потопахин.
В январе этого года в Тайшетском районе Иркутской области на этой же трассе столкнулись три фуры. Движение на федеральной трассе было перекрыто, сообщала пресс-служба областного управления МВД.
