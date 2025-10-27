 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Иркутской области из-за сгоревших фур и крупного ДТП перекрыли трассу

Фото: Госавтоинспекция ГУ МВД России по Иркутской области
Фото: Госавтоинспекция ГУ МВД России по Иркутской области

Массовое ДТП с участием восьми автомобилей, в результате которого погиб один человек и сгорели пять машин, произошло утром 27 октября на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе Иркутской области, для всех видов транспорта организован объезд через поселок Камышет, сообщила Госавтоинспекция ГУ МВД России по Иркутской области в своем телеграм-канале.

Авария произошла утром 27 октября на 1325-м километре трассы Р-255 «Сибирь» рядом с поселком Камышет. По данным ведомства, в столкновении участвовали семь грузовых и один легковой автомобиль. Пять транспортных средств были уничтожены пожаром. Водитель одного из грузовиков погиб на месте.

Нижнеудинская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту ДТП. «Причины и условия произошедшего, а также сведения о пострадавших устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

На месте работают оперативные службы. Для всех видов транспорта организован объезд через поселок Камышет, сообщил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Нижнеудинскому району Владимир Потопахин.

В январе этого года в Тайшетском районе Иркутской области на этой же трассе столкнулись три фуры. Движение на федеральной трассе было перекрыто, сообщала пресс-служба областного управления МВД.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
ДТП Иркутская область Иркутск погибшие
Материалы по теме
СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса в Амурской области
Общество
Трое погибли и четверо пострадали в ДТП в Краснодарском крае
Общество
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Ленобласти
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Зеленский рассказал о проблеме при производстве ракеты «Фламинго» Политика, 10:56
На Мосбирже поставили на падение доллара ниже ₽79 Инвестиции, 10:54
МВД назвало студента организатором похищения футболиста в Петербурге Общество, 10:47
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Как прошел деловой день проекта РБК x VOYAH Fashion Review Стиль, 10:42
«Сам справишься, я в тебя верю». Почему ошибочно так делегировать задачи Образование, 10:39
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Кадры высшей лиги и айтишники: кто может позволить себе ипотеку в Москве Недвижимость, 10:30
Работники отсудили у компании $1,5 млн за IT-продукт. В чем ошибся бизнесПодписка на РБК, 10:30
Нашли тела 13 погибших при взрыве на заводе под Челябинском Общество, 10:29
Пушилин сообщил о российском контроле над большей частью Красноармейска Политика, 10:18
Будущее коллективных инвестиций: тренды и перспективы рынкаПодписка на РБК, 10:10
Две нефтебазы в ЛНР подверглись атаке беспилотников Общество, 10:05
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03