 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

ДТП, в котором погиб создатель Call of Duty Зампелла. Видео

Появилось видео смертельного ДТП с создателем Call of Duty

ДТП, в котором погиб создатель Call of Duty Зампелла. Видео
Video

Появилось видео ДТП, в котором погиб один из создателей серий видеоигр Call of Duty и Battlefield Винс Зампелла. Ролик опубликовал NBC News.

О смерти 55-летнего Зампеллы стало известно поздно вечером 23 декабря. NBC4 со ссылкой на представителей власти сообщал, что Ferrari бывшего главы студии Infinity Ward съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение в Лос-Анджелесе. После ДТП машина вспыхнула. Зампелла был заблокирован в салоне и умер на месте. Также в машине находился пассажир. Его выбросило из салона, впоследствии он умер в больнице.

NBC сообщил о гибели создателя серии видеоигр Call of Duty
Общество

Зампелла начал карьеру разработчика в 1990-х с работы в GameTek и Atari. Вскоре он стал ведущим дизайнером Medal of Honor: Allied Assault, а потом основал студию Infinity Ward. Под его началом, в частности, были созданы Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare и Call of Duty: Modern Warfare 2. В 2010 году он основал компанию Respawn Entertainment, которую потом выкупила Electronic Arts (EA). Под руководством издателя студия Зампеллы выпустила несколько игр, включая Star Wars Jedi: Fallen Order.

С 2021 года Зампелла занимал руководящую должность в EA и отвечал за франшизу Battlefield. Он, среди прочего, курировал последнюю на сегодняшний день, шестую часть серии видеоигр, которая вышла в октябре 2025-го.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Романов Илья
видеоигры разработчики ДТП
Материалы по теме
Умер Крис Ри
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
«Порядок клевания»: почему руководители срываются на подчиненных Образование, 11:38
39 человек депортировали из Грузии, среди них россияне Общество, 11:33
EA продадут консорциуму саудитов и компании зятя Трампа Бизнес, 11:31
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
В грузинском городе Гардабани сгорела новогодняя елка Общество, 11:16
В порту Тамань потушили вспыхнувший после атаки БПЛА огонь Политика, 11:14
Время пейджеров прошло: какой ты бизнесмен РБК и WB для бизнеса, 11:11
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Лидеры секты Виссариона не смогли обжаловать приговор Общество, 11:10
Суд в Москве заочно арестовал Гарри Каспарова Политика, 11:08
«Динамо» назначило главным тренером до конца сезона Ролана Гусева Спорт, 11:07
В чем золотопромышленники видят ресурс для увеличения энергомощностей Отрасли, 11:07
Пентагон добавит Grok Илона Маска в свой арсенал ИИ-инструментов Технологии и медиа, 11:05
В ОАЭ разрешили «внутреннюю редомициляцию». Что это значит для бизнесаПодписка на РБК, 11:01
Зима без снега: как выбрать шины РБК и Ikon Tyres, 11:00