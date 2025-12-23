ДТП, в котором погиб создатель Call of Duty Зампелла. Видео

Video

Появилось видео ДТП, в котором погиб один из создателей серий видеоигр Call of Duty и Battlefield Винс Зампелла. Ролик опубликовал NBC News.

О смерти 55-летнего Зампеллы стало известно поздно вечером 23 декабря. NBC4 со ссылкой на представителей власти сообщал, что Ferrari бывшего главы студии Infinity Ward съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение в Лос-Анджелесе. После ДТП машина вспыхнула. Зампелла был заблокирован в салоне и умер на месте. Также в машине находился пассажир. Его выбросило из салона, впоследствии он умер в больнице.

Зампелла начал карьеру разработчика в 1990-х с работы в GameTek и Atari. Вскоре он стал ведущим дизайнером Medal of Honor: Allied Assault, а потом основал студию Infinity Ward. Под его началом, в частности, были созданы Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare и Call of Duty: Modern Warfare 2. В 2010 году он основал компанию Respawn Entertainment, которую потом выкупила Electronic Arts (EA). Под руководством издателя студия Зампеллы выпустила несколько игр, включая Star Wars Jedi: Fallen Order.

С 2021 года Зампелла занимал руководящую должность в EA и отвечал за франшизу Battlefield. Он, среди прочего, курировал последнюю на сегодняшний день, шестую часть серии видеоигр, которая вышла в октябре 2025-го.