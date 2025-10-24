 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Твери четыре пешехода пострадали после наезда машины на остановку

В Твери автомобиль въехал в автобусную остановку, четыре человека пострадали

В Твери автомобиль въехал в автобусную остановку, в результате четыре пешехода, включая одного несовершеннолетнего, пострадали, сообщила прокуратура региона в телеграм-канале.

По информации ведомства, водитель автомобиля Opel, превысив скорость, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. ДТП произошло на улице Оснабрюкской.

В массовом ДТП с восемью машинами в Петербурге пострадала женщина. Видео
Общество

Пострадавших госпитализировали. Прокуратура взяла под контроль выяснение обстоятельств аварии.

Накануне на юге Красноярского края рейсовый автобус «ПАЗ» съехал в кювет при обгоне на трассе в Шушенском районе. В результате не менее семи человек пострадали, включая детей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Максимальная санкция по этой части — лишение свободы на срок до двух лет.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
ДТП Тверь Россия наезд на людей
Материалы по теме
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Серпухове
Общество
Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Карелии
Общество
После ДТП с автобусом в Приамурье госпитализировали 14 человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 23 окт, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 23 окт, 09:39
Посольство Китая в США призвало не вмешиваться в сотрудничество с Россией Политика, 01:24
Трамп пригрозил Венесуэле ударами по суше после атак с кораблей Политика, 01:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В США архиепископа англиканской церкви обвинили в домогательствах Общество, 00:52
«Три раза в месяц ездил в тюрьму». Умер легендарный защитник «Торпедо» Спорт, 00:30
В Твери четыре пешехода пострадали после наезда машины на остановку Общество, 00:16
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В России предложили начать готовиться к связи 6G Технологии и медиа, 00:01
Трамп ответил на слова Путина о неработающих санкциях Политика, 00:00
В Госдуму внесли законопроект о спецсборах для резервистов Политика, 23 окт, 23:45
Минтранс США отказался гарантировать стабильность рейсов из-за шатдауна Общество, 23 окт, 23:39
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 23 окт, 23:24
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине Политика, 23 окт, 23:21
Главу АСВ Мельникова обвинили в хищении 4 млрд руб. по делу об аквапарке Общество, 23 окт, 23:04