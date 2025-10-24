В Твери автомобиль въехал в автобусную остановку, четыре человека пострадали

В Твери четыре пешехода пострадали после наезда машины на остановку

В Твери автомобиль въехал в автобусную остановку, в результате четыре пешехода, включая одного несовершеннолетнего, пострадали, сообщила прокуратура региона в телеграм-канале.

По информации ведомства, водитель автомобиля Opel, превысив скорость, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. ДТП произошло на улице Оснабрюкской.

Пострадавших госпитализировали. Прокуратура взяла под контроль выяснение обстоятельств аварии.

Накануне на юге Красноярского края рейсовый автобус «ПАЗ» съехал в кювет при обгоне на трассе в Шушенском районе. В результате не менее семи человек пострадали, включая детей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Максимальная санкция по этой части — лишение свободы на срок до двух лет.