В Совфеде предложили отправить организаторов уличных гонок на Украину

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Организаторов нелегальных гонок в центре Москвы 28 августа нужно отправить в зону специальной военной операции на Украине, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, передает «РИА Новости».

«Может, призвать их на помощь армии? Нет, не воевать. Этого они не пожелают и не умеют. А вот помочь на тыловых хозяйственных работах или санитарами в военных госпиталях им вполне по силам», — заявил Джабаров.

По словам сенатора, организация нелегальных гонок во время спецоперации является «позором».

Организаторы гонок 28 августа планировали проехать по центру столицы на автомобилях с наклейками «Богатые и успешные». Акция не была согласована с властями, полиция намерена отправить автомобили Ferrari и Lamborghini участников на штрафстоянку, а сами организаторы вызваны в полицию для установления обстоятельств, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным Telegram-канала «112», гонку организовал житель Санкт-Петербурга. Несмотря на предупреждения полиции, он продавал билеты на ралли по цене от 35 тыс. до 270 тыс. руб. и при этом не уведомил участников о «проблемах, которые могут возникнуть». Полиция отправила на штрафстоянку более 20 спорткаров участников.