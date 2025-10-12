Путин призвал внедрять в сельское хозяйство искусственный интеллект

Президент Владимир Путин рассказал о планах внедрять искусственный интеллект и цифровые технологии в российское сельское хозяйство. Об этом глава государства заявил в видеообращении с поздравлением аграриев с Днем работника сельского хозяйства, передает пресс-служба Кремля.

«В отечественном агропромышленном комплексе (АПК) предстоит активно внедрять цифровые технологии, роботизировать производства, использовать преимущества искусственного интеллекта. Все это призвано повысить эффективность отрасли, сделать ее еще более технологичной», — подчеркнул президент.

День работника сельского хозяйства в России в 2025 году отмечается 12 октября.

В своем поздравлении Путин также отметил рост производства и экспорта, обновление мощностей и освоение перспективных направлений развития в сельском хозяйстве и назвал их заслугой работников отрасли и результатом их преданности своему делу.

По данным аналитического центра при правительстве России на январь 2025 года, цифровые технологии в целом позволяют повысить урожайность на 15–20%. Более 60% крупных российских агрохолдингов уже используют системы точного земледелия, включающие спутниковый мониторинг полей, беспилотники, датчики влажности и плодородности почвы.

В 2023 году правительство выделило более 3 млрд руб. на поддержку внедрения цифровых технологий в АПК. К середине 2024 года 25–30% малых и средних сельхозпредприятий внедрили цифровые технологии.