

В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»

В Европарламенте допустили пересмотр конституционных основ ЕС, передает Politico. Поводом стала изменившаяся роль США и рост внешних рисков, на фоне которых ЕС, по мнению его политиков, оказался не готов к новым вызовам
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

В Европарламенте допустили пересмотр основ конституционного устройства Евросоюза для адаптации к новым внешнеполитическим условиям, следует из заявления президента Европейской народной партии и члена Христианско-социального союза (ХСС) Манфреда Вебера, передает Politico.

По словам Вебера, ЕС оказался в ситуации, когда больше не может полагаться на Соединенные Штаты как на безусловного лидера западного мира, в том числе на фоне контактов Вашингтона с Москвой.

«Мы больше не полагаемся на Америку как на лидера свободного мира», — заявил политик.

Вебер отметил, что действующая архитектура ЕС, основанная на Лиссабонском договоре, может оказаться недостаточной для принятия быстрых и согласованных решений.

«Нам нужен дальновидный подход, сильная Европа <...> Без Америки мы должны встать», — подчеркнул он.

Конституция ЕC — это совокупность базовых договоров ЕС, которые определяют его устройство, принципы работы и распределение полномочий между институтами и странами-участницами. Формально единого документа с названием «Конституция ЕС» нет.

Основой правовой системы Евросоюза являются Договор о Европейском союзе и Договор о функционировании ЕС. Они закрепляют цели объединения, правила принятия решений, внешнюю и оборонную политику, а также механизмы расширения и выхода из ЕС. Сейчас эту роль выполняет Лиссабонский договор, вступивший в силу в 2009 году.

Обсуждение возможных изменений планируется в рамках встречи лидеров Европейской народной партии в начале 2026 года. «Нам нужны дебаты о рабочей структуре — архитектуре ЕС. Мы не подходим для этого момента», — призвал политик начать дискуссию о реформе институтов союза.

Вебер также подчеркнул необходимость снижения зависимости Европы от США в вопросах безопасности, торговли и внешней политики, заявив, что ЕС должен быть готов действовать самостоятельно в условиях ухудшения международной обстановки.

В Европе сочли тревожными положения стратегии США по нацбезопасности
Политика
Фото:Al Drago / Getty Images

В начале декабря заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау после встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе призвал устранить противоречия в позициях стран Европы по отношению к США.

По его словам, государства, входящие одновременно в НАТО и ЕС, часто занимают разные позиции в зависимости от блока, что вызывает конфликты интересов и угрозу безопасности США. Ландау отметил, что такая непоследовательность проявляется в вопросах климата, налогообложения, миграции и международной поддержки, и она не может продолжаться.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил о необходимости упразднить ЕС и вернуть странам-участницам полный суверенитет, чтобы правительства могли эффективнее представлять свои народы. Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес добавил, что европейские лидеры испытывают страх и недоверие к США, а внутренние расколы в ЕС демонстрируют слабость блока.

Плугина Ирина
Европарламент Евросоюз Конституция
