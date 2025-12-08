В Европе сочли тревожными положения стратегии США по нацбезопасности

Положения, содержащиеся в обновленной американской стратегии национальной безопасности «крайне тревожны», сообщил Politico европейский чиновник. Он добавил, что они вызывают ярость.

В начале декабря США обновили Стратегию национальной безопасности — впервые за второй президентский срок Дональда Трампа. 33-страничный документ был опубликован на сайте Белого дома. В документе говорится в том числе о необходимости восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией и «предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны». В Вашингтоне отмечают, что урегулирование отношений России и Европы потребует «значительного дипломатического участия» США.

В документе отмечается, что партнерство США с Европой пошло на пользу американской стороне. Стратегия предусматривает, что США должны помочь Европе «скорректировать ее нынешнюю траекторию». Среди приоритетов политики США в отношении региона значится в том числе предоставление ей возможности «самостоятельно встать на ноги и действовать как группа объединенных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя главной ответственности за собственную оборону, без доминирования какой-либо враждебной державы».

В Кремле не исключили, что обновленная американская стратегия станет залогом конструктивного продолжения переговоров. «Но с другой стороны, мы знаем, что бывает, когда очень красиво концептуально все написано, но то, что называется у них deep state («глубинное государство». — РБК), делает все по-другому, бывает и так», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.