 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

США уничтожили судно наркоторговцев в Тихом океане

Объединенная оперативная группа «Южное копье» под приказу шефа Пентагона Пита Хегсета нанесла «смертельный удар» по судну, которое используется террористическим организациями, в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южный штаб командования ВС США в соцсети Х.

«Разведданные подтвердили, что малозаметное судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занималось операциями по наркоторговле», — сообщило ведомство.

В ходе операции подтверждена гибель одного «наркотеррориста», говорится в посте. Никто из американских военнослужащих не пострадал, подчеркнуло командование.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Персоны
Егор Алимов
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны / министр войны США
6 июня 1980 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
США уничтожили судно наркоторговцев в Тихом океане Политика, 06:53
Число погибших при крушении самолета ВМС Мексики в Техасе выросло до пяти Общество, 06:45
Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в восьми районах Политика, 06:16
Fitch повысило кредитный рейтинг Украины после решения о помощи ЕС Политика, 06:13
В Венесуэле одобрили проект о борьбе с пиратством после захвата танкеров Политика, 05:50
В России назначили первый штраф за склонение к аборту Общество, 05:45
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
В Буденновске возник пожар в промзоне из-за атаки дронов Политика, 05:14
«Авито» раскрыло самые популярные направления для поездок на Новый год Экономика, 05:02
Самолет ВМС Мексики потерпел крушение в Техасе Общество, 04:43
В Нидерландах машина въехала в толпу на параде, девять человек пострадали Общество, 04:00
Цена золота впервые превысила $4,5 тыс. за унцию Финансы, 03:41
Суд арестовал замгендиректора «Проминвеста» по делу о поставках ВПК Общество, 03:35
Рособрнадзор полностью приостановил лицензию «Шанинки» Общество, 02:57