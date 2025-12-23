США уничтожили судно наркоторговцев в Тихом океане

Объединенная оперативная группа «Южное копье» под приказу шефа Пентагона Пита Хегсета нанесла «смертельный удар» по судну, которое используется террористическим организациями, в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южный штаб командования ВС США в соцсети Х.

«Разведданные подтвердили, что малозаметное судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занималось операциями по наркоторговле», — сообщило ведомство.

В ходе операции подтверждена гибель одного «наркотеррориста», говорится в посте. Никто из американских военнослужащих не пострадал, подчеркнуло командование.

Материал дополняется