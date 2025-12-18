 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Трамп заявил о сокращении ввозимых морем в США наркотиков на 94%

Число наркотиков, ввозимых в США океаном и морем, сократилось при администрации президента Дональда Трампа на 94%. Об этом республиканец заявил в своем обращении к нации, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Они [военные] уничтожили кровожадные иностранные наркокартели. Мы сделали это сами, силами наших людей. И мы так гордимся этим, потому что они отравляли и уничтожали наше население. Количество наркотиков, ввозимых океаном и морем, сократилось на 94 процента».

В последние месяцы США наращивали военное присутствие в Карибском бассейне и с сентября наносили удары по судам, которые, по утверждению американской стороны, связаны с наркотрафиком. В конце ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Власти республики расценили заявления и действия США как угрозу применения силы и нарушение устава ООН.

В ночь на 18 декабря на фоне роста напряженности в небе у берегов Венесуэлы появились три самолета авиации США.

Также в обращении Трамп отметил, что за последние семь месяцев в США не зафиксировали въезд ни одного нелегального мигранта.

«За последние семь месяцев в нашу страну не было допущено ни одного нелегального иммигранта, что все считали абсолютно невозможным. <...> Как оказалось, нам не нужен был закон. Нам просто нужен был новый президент», — заявил американский лидер.

Трамп заявил, что США принимают слишком много мигрантов из «адских дыр»
Политика

В последние месяцы Трамп ужесточил миграционную политику. В конце октября он утвердил резкое сокращение квоты на прием беженцев — со 125 тыс. до 7,5 тыс. человек в следующем финансовом году, который в США начался 1 октября.

В числе других мер — расширение практики депортации нелегальных мигрантов, а также запрет на въезд в США для граждан 12 стран и введение дополнительных ограничении для еще семи государств, включая Афганистан, Гаити, Иран и Йемен.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Дональд Трамп США нелегальные мигранты наркотики
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Политика
Венесуэла осудила заявление Трампа о краже активов
Политика
Трамп в своем обращении к народу не упомянул Венесуэлу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 06:28 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 06:28
Трамп предсказал эффект от крупнейшего в истории США налогового пакета Политика, 06:38
Слюсарь назвал число погибших при ночной атаке на Ростовскую область Политика, 06:25
Трамп заявил о сокращении ввозимых морем в США наркотиков на 94% Политика, 05:58
Трамп в своем обращении к народу не упомянул Венесуэлу Политика, 05:52
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Politico сообщило о расколе внутри ЕС из-за споров о российских активах Политика, 04:51
Военные США сообщили об уничтожении судна наркоторговцев в Тихом океане Политика, 04:44
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Мадуро заявил о попытках смены режима в Венесуэле Политика, 04:13
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Фон дер Ляйен призвала ЕС учиться вести «современную гибридную войну» Политика, 03:28
В США отклонили резолюции о запрете военных действий в Венесуэле Политика, 03:23
Мэр Ростова сообщил о погибших при атаке дронов на порт Политика, 03:01
Поврежденный дронами танкер в порту Ростова загорелся Политика, 02:57
Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике и великим человеком Политика, 02:40