Трамп заявил о сокращении ввозимых морем в США наркотиков на 94%

Число наркотиков, ввозимых в США океаном и морем, сократилось при администрации президента Дональда Трампа на 94%. Об этом республиканец заявил в своем обращении к нации, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Они [военные] уничтожили кровожадные иностранные наркокартели. Мы сделали это сами, силами наших людей. И мы так гордимся этим, потому что они отравляли и уничтожали наше население. Количество наркотиков, ввозимых океаном и морем, сократилось на 94 процента».

В последние месяцы США наращивали военное присутствие в Карибском бассейне и с сентября наносили удары по судам, которые, по утверждению американской стороны, связаны с наркотрафиком. В конце ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Власти республики расценили заявления и действия США как угрозу применения силы и нарушение устава ООН.

В ночь на 18 декабря на фоне роста напряженности в небе у берегов Венесуэлы появились три самолета авиации США.

Также в обращении Трамп отметил, что за последние семь месяцев в США не зафиксировали въезд ни одного нелегального мигранта.

«За последние семь месяцев в нашу страну не было допущено ни одного нелегального иммигранта, что все считали абсолютно невозможным. <...> Как оказалось, нам не нужен был закон. Нам просто нужен был новый президент», — заявил американский лидер.

В последние месяцы Трамп ужесточил миграционную политику. В конце октября он утвердил резкое сокращение квоты на прием беженцев — со 125 тыс. до 7,5 тыс. человек в следующем финансовом году, который в США начался 1 октября.

В числе других мер — расширение практики депортации нелегальных мигрантов, а также запрет на въезд в США для граждан 12 стран и введение дополнительных ограничении для еще семи государств, включая Афганистан, Гаити, Иран и Йемен.