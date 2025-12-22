Рябков заявил о готовности закрепить гарантии ненападения на Европу

Сергей Рябков (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Москва готова юридически закрепить свое намерение не нападать на страны Европейского союза и НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе дискуссии «Валдая», передает корреспондент РБК.

«Как уже говорилось президентом России, мы даже готовы зафиксировать это юридически в контексте потенциального урегулирования нынешнего кризиса на основе принципа равной и неделимой безопасности», — сказал Рябков.

Ранее президент Сербии Александр Вучич утверждал, что к войне с Россией в Европе готовятся «все». Он заявил, что «война между Европой и Россией становится все более очевидной». Генсек НАТО Марк Рютте считает, что альянс станет следующей целью для России.

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на НАТО. На недавней прямой линии он назвал заявления о намерении России воевать с Европой «чушью». Президент отметил, что западные правительства нагнетают ситуацию, чтобы представить Россию в образе врага и «прикрыть ошибки, которые системно совершались» много лет в сфере экономики и социальной политики.

Также ранее глава МИДа Сергей Лавров говорил о том, что у России нет «агрессивных планов» в отношении членов НАТО и Евросоюза. «Готовы письменно в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии на коллективной взаимной основе», — заявил Лавров.