Борт «Уральских авиалиний» сел в Ашхабаде с выключенным двигателем
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A320 совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада из-за разницы в показаниях топлива, сообщила в телеграм-канале пресс-служба авиаперевозчика.
«Для обеспечения безопасности полета, действуя в строгом соответствии с инструкциями, он выключил двигатель и произвел благополучную посадку на ближайшем аэродроме», — сказано в сообщении.
Борт следовал рейсом U6-783 по маршруту Дубай — Екатеринбург.
В настоящий момент перевозчик готовит резервный борт для отправки пассажиров в пункт назначения — Екатеринбург. Представители авиакомпании пообещали, что на время ожидания пассажиры будут обеспечены всеми необходимыми услугами.
В конце ноября самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Иркутск — Москва, вынужденно приземлился в Перми в международном аэропорту Большое Савино. На борту SU-1563 находились 158 человек, причиной экстренной посадки стала индикация повышенного расхода топлива.
В целях безопасности командир воздушного судна принял решение о дополнительной посадке в авиагавани Перми, борт благополучно приземлился.
