Общество⁠,
0

Борт «Уральских авиалиний» сел в Ашхабаде с выключенным двигателем

Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images / Global Look Press
Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images / Global Look Press

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A320 совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада из-за разницы в показаниях топлива, сообщила в телеграм-канале пресс-служба авиаперевозчика.

«Для обеспечения безопасности полета, действуя в строгом соответствии с инструкциями, он выключил двигатель и произвел благополучную посадку на ближайшем аэродроме», — сказано в сообщении.

Борт следовал рейсом U6-783 по маршруту Дубай — Екатеринбург.

В настоящий момент перевозчик готовит резервный борт для отправки пассажиров в пункт назначения — Екатеринбург. Представители авиакомпании пообещали, что на время ожидания пассажиры будут обеспечены всеми необходимыми услугами.

Самолет казахстанской компании Air Astana вынужденно сел в Баку
Общество
Фото:Wolfgang Minich / picture alliance / Global Look Press

В конце ноября самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Иркутск — Москва, вынужденно приземлился в Перми в международном аэропорту Большое Савино. На борту SU-1563 находились 158 человек, причиной экстренной посадки стала индикация повышенного расхода топлива.

В целях безопасности командир воздушного судна принял решение о дополнительной посадке в авиагавани Перми, борт благополучно приземлился.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Ашхабад экстренная посадка самолет Уральские авиалинии Дубай Екатеринбург
