Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Самарканд, вынужденно приземлился в запасном аэропорту Бухара из-за тумана, сообщает пресс-служба аэропортов Узбекистана.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман) в аэропорту Самарканда экипаж рейса PBD-997 авиакомпании Pobeda по маршруту Москва — Самарканд принял решение следовать на запасной аэродром в Бухаре», — говорится в сообщении. По данным FlightAware, самолет уже вылетел из Бухары и приземлился в Самарканде.

Кроме того, из-за тумана в Бухаре также сел борт авиакомпании Silk Avia, летевший по маршруту Ташкент — Карши.

