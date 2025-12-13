Самолета рейса Москва — Самарканд вынуждено сел в Бухаре из-за тумана
Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Самарканд, вынужденно приземлился в запасном аэропорту Бухара из-за тумана, сообщает пресс-служба аэропортов Узбекистана.
«В связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман) в аэропорту Самарканда экипаж рейса PBD-997 авиакомпании Pobeda по маршруту Москва — Самарканд принял решение следовать на запасной аэродром в Бухаре», — говорится в сообщении. По данным FlightAware, самолет уже вылетел из Бухары и приземлился в Самарканде.
Кроме того, из-за тумана в Бухаре также сел борт авиакомпании Silk Avia, летевший по маршруту Ташкент — Карши.
Ранее, 11 декабря, из-за тумана на запасной аэродром Ташкента ушел самолет, выполнявший рейс Медина — Фергана. За день до этого из-за тумана аэропорт Ташкента приостановил прием воздушных судов.
